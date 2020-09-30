歌手范逸臣與演員田中千繪，因為拍攝電影《海角七号》相識相戀，兩人情纏12年卻始終沒有公開認愛，不過近來卻被男方自由進出女方住處，兩人似乎已經進展到同居階段，此外范逸臣雖沒有結婚念頭，但卻因為兩個原因讓女方等他12年，可以說是相當癡情。

范逸臣由於浪子性格，加上仍想在事業上持續衝刺，始終沒有想結婚念頭，而田中千繪一直以來都有結婚生子的打算，在觀念互相衝突之下，她在36歲時選擇在台灣凍卵，避免四十幾歲時想生卻生不出來會充滿悔恨，根據《鏡週刊》報導，田中千繪再度復合范逸臣，除了無法擺脫這份多年情感之外，范逸臣的創作才華及熱情奔放的性格，讓她一直以來相當欣賞，因此才對范逸臣一片癡心，對此田中千繪透過經紀人表示「謝謝關心，請保留一點空間給我們」，似乎間接認了兩人關係，但范逸臣所屬的豐華唱片則不回應。

至於兩人交往多年，卻始終未公開認愛，據悉關鍵就在田中千繪父親身上，曾有媒體爆料范逸臣拍攝《海角七号》時，從背後環住田中千繪那一幕，引起女方父親不悅，還對女兒說「不結婚也能過得好」，才讓田中千繪不敢大方認愛。

范逸臣出道時，翻唱電影《我的野蠻女友》中文主題曲《I Believe》走紅，後來因為負面新聞纏身聲勢大跌，直到拍了《海角七号》才再度走紅，接著並未再有代表作問世。

(中時新聞網)