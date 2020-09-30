華為30日發公告指出，根據公司輪值董事長制度，2020年10月1日～2021年3月31日期間由胡厚崑當值輪值董事長。輪值董事長在當值期間是公司最高領袖，主持公司董事會及董事會常務委員會。

胡厚崑畢業於華中理工大學，獲理科學士學位。現任華為公司副董事長、輪值董事長、EMT（公司經營管理團隊）成員、全球網絡安全與用戶隱私保護委員會主席。擁有超過30年的ICT行業經驗，在華為戰略方向制定及全球市場拓展中發揮了至關重要的作用。

胡厚崑於1990年加入華為，歷任公司中國市場部總裁、拉美地區部總裁、全球銷售部總裁、美國華為董事長、銷售與服務總裁、戰略與Marketing總裁等職務。在此過程中，幫助華為建立了全球銷售和服務網路，並在推動華為全球化的公司管理變革中扮演了關鍵角色。

2011年10月至2018年3月，擔任華為輪值CEO，負責公司業務持續發展與內部管理優化。曾擔任華為人力資源委員會主任，負責公司領導力與組織發展。多年來，積極推動通過技術創新，促進聯接、包容性增長和可持續發展。現任世界經濟論壇數位通信行業工作委員會及科技先鋒評選委員會成員。

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