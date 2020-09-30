中華航空10月份已經安排較大客運航線增班與增航點，公告11月與12月營運航班資訊，包括曼谷、成都、舊金山、阿姆斯特丹等航線新增載客航班服務。11月起台北(桃園)-曼谷增為每周5班，台北(桃園)-成都增為每周2班；越洋航線包括台北(桃園)-舊金山增為每周3班，台北(桃園)-阿姆斯特丹增為每周2班。

另高雄出發航班10月19日起新增香港航點，每周飛航1班；高雄-上海(浦東)航線11月開始增為每周2班。

華航本月初已公告10月起將增加北美、東南亞及日韓航線載客航班服務。繼9月起東北亞航線新增大阪、福岡以及名古屋等航點，其中東京成田與首爾仁川同步增加班次後，10月份起東南亞航線，包含曼谷、新加坡、檳城、吉隆坡、胡志明市、河內、馬尼拉、金邊及仰光等航點均增加航班；台北（桃園）往返雅加達提供每日1班載客服務。 10月北美航線包括洛杉磯、舊金山、溫哥華、紐約亦配合旅運需求部分航點規劃增班；歐洲航線則提供阿姆斯特丹、法蘭克福、倫敦等航點服務；大洋洲航線如雪梨、墨爾本、布里斯本及奧克蘭等與兩岸航線如香港、上海浦東、北京、廈門及成都等航點都有客運航班飛航。

華航持續配合各國邊境限制及防疫政策，檢視旅運需求調整航班。詳細航班資訊可透過華航官網及MobileAPP查詢：https://www.china-airlines.com/tw/zh/discover/news/travel-advisory?travelAlert=39401-7030

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