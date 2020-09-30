反映中小企業經營狀況的財新公布30日公布相關數據顯示，經季節性調整的9月中國製造業採購經理指數（PMI）略降至53，較上月輕微回落0.1個百分點，低於市場預期的53.1。

製造業產出連續7個月處於擴張區間，9月生產指數在擴張區間微降，但仍保持穩健。調查樣本企業普遍反映，隨著疫情衝擊繼續減退，客戶需求上升，新接業務量增長，廠商相應提高產量。

新訂單指數再次記錄到2011年2月以來最高，連續4個月處於擴張區間。調查顯示，市況復甦，產品需求增長，帶動銷售上升。因海外疫情相對好轉，封城限制措施放緩，外需隨之回升，9月新出口訂單指數記錄到2017年9月以來最高，連續兩個月處於擴張區間。

製造商對未來12個月的生產前景信心增長，樂觀度升至近3個月來最高。業界預期產出增長，普遍是因為相信市況和客戶需求將繼續從新冠疫情的衝擊中復原。

財新智庫高級經濟學家王喆表示，新冠疫情後，供需兩側同步向好，經濟加速恢復，海外需求大幅走強，對於國內市場形成補充。製造業持續的高度景氣度將減輕下一階段的政策壓力。但與此同時，就業形勢依然不容樂觀，就業改善仍依賴於經濟景氣度更長期的恢復，以及更穩定的內外部環境。

王喆稱，未來一段時間，海外疫情的反覆和美國大選仍存在極大的不確定性，國內國際雙循環相互促進的新發展格局的構建仍面臨極大挑戰。

(工商 )