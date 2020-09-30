社子島居民權益促進會30日到北市府大門口，力挺市府加速開發，唯一支持區段徵收。（張穎齊攝）

針對社子島開發案，北市環評委員會30日進入第2階段第5場次環評，目前尚在審查中。（張穎齊攝）

北市社子島爭議延燒，環評委員會30日審查社子島開發案，反對「全區區段徵收」的社子島自救會，以及支持加速開發的社子島居民權益促進會，2派人馬再度到北市府對壘，場面火爆，互罵「絕子絕孫」、「自私釘子戶」，警方為維持秩序將人隔開，但自救會仍向前衝撞發生肢體拉扯，所幸未有傷亡，環評會仍照常舉行。

「掠奪土地、絕子絕孫！」社子島自救會發言人李華萍率領數十位反對開發居民到場，與數十位社子島居民權益促進會相互叫囂，北市警局信義分局出動百位警員戒護，為防止2方人馬發生激烈碰撞，在北市府大門前區隔開來，但自救會成員不滿促進會可在市府門前舉行記者會，於是向前衝撞，企圖突破警方防線，與警方發生肢體衝突。

在警方防護下，自救會被引導進市府，雖未與促進會產生正面衝突，但自救會仍繼續在2樓環評會議室外頭舉行記者會，大聲抗議，警方數度警告要驅離，自救會不予理會。

李華萍指出，超過4000位居民連署反對市府全區區段徵收，原呼籲市長柯文哲在月底前出面，釐清目前開發爭議並與居民討論開發替代方案，否則不排除將有更強烈的抗爭行動，但遺憾的是，不見柯有善意，撕裂社子島，激化分裂，要求市府停止任何社子島相關審議程序。

「自私的釘子戶！」促進會反擊，社子島已落後半世紀，迫於改變，建設不能再等，唯一支持市府區段徵收，開發查估的成功率已達90％，超過6000位居民連署支持，必須終結釘子戶；富洲里長陳惠民也說，社子島禁建50年來，沒任何公共設施，加速開發才能照顧到弱勢家庭及找回年輕人。

社子島開發案目前進入第2階段第5場次環評，市府表示，每一位居民的意見都是市府擬具政策的重要參考，已依個案資料建立「開發區內的安置清冊」，將持續努力與當地居民溝通，強化居民對開發案的認同。

(中時 )