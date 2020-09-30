繼切斷華為供應鏈後，傳出川普政府下一步將制裁中芯國際，要求美企向中芯出貨必須獲得許可。大陸官媒《環球時報》坦言，美國控制著科技戰制高點，大陸不要幻想一兩項突破就能根本改變局勢，除非大陸在某些領域與美國形成交叉制約力，才能贏得美方在處理雙方關係時獲得尊重，否則目前僅有的制約，如不買美國農產品等籌碼根本不夠。

外傳美國將對大陸龍頭晶片廠中芯國際展開制裁，環時社評指出，這是繼全面圍剿華為之後，美國為癱瘓大陸高科技行業正在開闢的新戰場。「整個信息產業都建立在半導體工業的地基上，美國牢牢控制著這個地基，從而控制了對華科技戰的制高點。美國接下來會進一步濫用這一優勢，這已經毫無懸念。」

文章稱，目前看來，大陸需要掌握半導體行業的全部科研和生產的鏈條，才能擺脫美國的控制，但顯然需要時間。「由於我們跟在美國後面走，被動是整體性的，加上西方國家大部分是美國盟友，即使中美勢均力敵，在重組供應鏈時，大部分國家和企業最有可能首先跟著美國跑。」

環時提到，大陸只有在某些重要領域走到美國前面，成為全球的上游，與美國形成交叉制約力，才能贏得美國在處理中美關係時對規則的尊重。僅有市場制約，比如不買美國農產品等所形成的籌碼是遠遠不夠的。

「其實華為、字節跳動、騰訊等都擁有一些應用技術突破，乃至重要的創新。但它們都是在美國半導體技術基礎上的延伸，整個行業的地基仍在美國人手裡。中國大陸必須實現一些從零到一的跨越，為整個國家的對美博弈提供堅實的支點。」

文章指出，大陸也切不可低估這場博弈的難度，不要幻想一兩個點位上的單項突破就能讓局勢根本改觀。大陸的經濟和科技研發能力已經有了雄厚基礎，而且有過「兩彈一星」的創業神話做鼓舞，「所以我們實際上只有把中國人的創造性全面釋放出來這一條路，除了走好它，我們別無選擇。」

(中時新聞網)