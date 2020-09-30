曾文培。(黃福其攝)

國民黨青年團第15屆總團長甄選已出爐，由陳柏翰當選，甄選結果擬提報今天中常會，陳將同時兼任指定中常委。即將卸任的總團長田方倫今天仍與中常委曾文培聯合提案，建議黨中央確切落實全代會所發佈的「青年改革」五項結論，並加強新媒體工具使用，以更貼近不同世代選民。

田方倫、曾文培提案指出，9月6日全代會公告有關青年改革議題的五項結論，確實使藍營青年世代對國民黨未來仍保持高度肯定；建請黨中央未來需積極回應青年世代的需求，增加學青、社青等不同管道向黨中央建言的平台。

此外，有鑑於去年成立推特、Instagram、黨部APP等新媒體渠道，增加國民黨宣傳多元性，其成效顯著同時用語更為活潑，對於黨的宣傳更為加分，未來更建議增設podcast頻道及新興傳播媒體，以確保青年世代能以最貼近的方式，認識瞭解國民黨在各項法案、時事上基本理念與立場。

即將交卸青年團總團長的田方倫，也是改委會青年改革組副召集人，他與曾文培的提案，已獲中常委聯誼會總幹事江碩平及祕書長謝坤宏、邱素蘭等人連署。

國民黨青年改革五項結論如下：

一、提高青年參與的可能性，積極鼓勵青年投入基層選舉，並且給予公平競爭機會。地方縣市議員提名辦法，提名機制應採「雙軌並行制」二擇一，分為「N＋1」或現有席次提名，新人加權與現任共同競爭方案。

二、不分區立法委員所提名的 34 人名單中，依序每五名應有一名是40歲以下的具專業領域專長之年輕人（原住民、新住民更佳），且只能擔任一屆不分區立委。

三、召開青年諮詢委員會，於黨中央定期並滾動式的表達年輕人對各議題的不同看法。

四、地方黨部轉型為地方智庫，由地方智庫針對地方型議題進行深耕與幕僚作業，成為議題創造者。

五、建立黨中央與地方的資訊雙向交換模式，資訊共享、戰略共擬，暢通基層回報地方議題與輿情的管道，再由中央發動資源配合協助地方議題。

(中時 )