幫地層做健檢！中正大學地球與環境科學系教授陳朝輝開發「三維大地斷層掃描系統」，可運用在如水庫、核電廠等大型公共建設或鐵路、隧道、橋梁等基礎交通建設，是全台首創應用在大地工程檢測系統。

相較於傳統一維二維鑽井、震測、電測等會破壞地層構造的檢測方式，陳朝輝開發的系統以三維噪訊為測量信號，完全不干擾地表和地下的環境狀態，猶如大地醫生為土地做電腦斷層掃描，地下構造層相一覽無遺。

陳朝輝表示，地底下的地層不是平坦的，有的凸、有的凹，地質成分也大不相同，如果越清楚瞭解地下狀況，就能讓地上的建築物更貼近地下的環境需求。而在所有的建築土木工程動工前，都需要經過地質探測。尤其是相當重視安全的大型公共工程，凡舉橋梁、隧道、鐵公路等更需要詳盡調查岩層種類和構造，才能評估施工可行性，確保建築基礎結構設計安全。

陳朝輝說，當工程面積越來越大，要鑽井的地方越多，成本就越高，花的時間也長，目前國內法定建設工程檢測皆須使用鑽井，再依需求搭配震測法、電測法及透地雷達輔助。其中，鑽井是用機具從地表向下鑽孔，雖然能直接獲得地下地質構造，卻也和震測用重錘敲擊測量一樣，都會破壞地表。此外，這些檢測方式的共同缺點都是不夠全面，像透地雷達最多只能測量一公尺的深度，「震測和電測法更受限於地形，比如森林、河流等崎嶇地表都難以使用。」

「像海浪拍打海岸，或風吹樹林，都會造成微地動。」擁有地震學專業的中正團隊則採用地球天然的地震，讓以往被當成干擾的噪訊廢物再利用，開發出「三維大地斷層掃描系統」。

陳朝輝說：「透過系統現場量測捕捉這些微地動，不需要破壞環境，只需要經由電腦分析地震波的速度，就能轉換成岩層的種類和構造，包含斷層、土壤液化、岩層是否碎裂等都能全面掌握。」由於這套系統運用AI與大數據的資料處理，除了節省大量的人力、物力成本，而且準確度更全面性，是探測工程革命性的新技術。

中正大學團隊開發的大地斷層掃描系統除了建設工程安全評估、檢測和維護，還能應用在天然災害防治上。陳朝輝說，像是山坡地開發、土石流等攸關民眾生命安全，都能利用這套系統判斷出岩層種類，幫助政府推動防災工作。目前陳朝輝已和相關廠商洽談合作，期盼能讓國內外基礎建設探測工址技術更精準安全。

(旺報 )