資深藝人沈時華2016年誆稱要製作電影《海角七號》音樂劇，邀約碁石媒體公司投資，收了150萬元卻搞失蹤，遭檢方依詐欺罪起訴。台北地院審理時，沈認罪並同意還錢，與碁石達成調解，法官認定她有悔悟之心，依詐欺取財罪判刑6月，得易科罰18萬元，緩刑3年，可上訴。

63歲的沈時華已改名沈芳鎂，畢業於國立台灣藝術專科學校，1978年演出中視《春城無處不飛花》竄紅，1980年更以電影《一個女工的故事》，榮獲第16屆金馬獎最佳女配角，2003年開始接拍偶像劇，2007年另出演《愛殺十七》，榮獲第41屆金鐘獎戲劇節目最佳女配角獎。

檢方起訴指出，沈時華經營的影藝公司2016年發生財務危機，明知沒有策畫制作《海角七號》音樂舞台劇，仍邀約碁石投資，雙方於同年3月28日簽立投資協議書，並收取150萬元。後因遲遲沒有進度，沈又失聯、避不見面，不願歸還150萬元，碁石只好提告詐欺。

北院審理時，沈時華同意賠償150萬元，與碁石達成調解，但不認罪，堅稱只是行政疏失，沒有詐欺犯意；不過，她最後為了緩刑改口認罪，法官因此認定有悔悟之心，無再犯之虞，宣告緩刑。

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(中時 )