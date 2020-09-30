新北市海岸線長達145公里，有著全台最多28處漁港，新北市提出10年漁港改造計畫，翻轉漁港風貌，從白天玩到夜晚，新北市長侯友宜在市政會議感嘆，很多國外旅客到九份、萬里都以為是台北，但這些景點都是新北，有休閒、美食與產業，「台北市哪有在地海鮮？」，台北市也沒有漁港，必須好好創造在地特色，而這些是台北做不到的。

農業局漁業處長張麗珍30日在市政會議專案報告新北漁港轉型計畫，推出「日夜嗨漁港」，在維持既有漁港漁作功能保障漁民生計的基礎上，發掘漁港特色改造。

張麗珍指出，從聆聽及解決在地漁民困難的下罟子漁港浮動碼頭開始、串聯自行車道及兼顧文化及親水風貌的淡一漁港、即將新建的富基漁港重機驛站和漁民休憩中心、釣魚天堂草里漁港的咖啡驛站；未來即將重建的龜吼漁港漁夫市集、特色打造深澳漁港船釣體驗育樂中心、以及澳底漁產暢貨中心等，白天漁港有著各種不同的風貌。

到了晚上，夜漁港經濟啟動，水湳洞漁港展覽、富基漁港時尚走秀、淡二漁港(漁人碼頭)繽紛煙火光雕秀、草里釣魚吧親子夜釣、深澳漁港光雕水舞及最棒的船釣生活及未來將重新招商打造的淡二漁港複合式商場，串聯成北海岸漁港珍珠鍊，也將是全國國人出門休憩的新選擇。

未來新北市也將以貢寮的海洋資源復育園區為復育基地，鄰近低度利用的和美漁港及美艷山漁港分別轉型為生態復育中心及栽培漁業中間育成中心，打造新北復育金三角，結合專業的培育復育能力以及現有東北角的優良海域永續復育。

另外也推動刺網實名制、成立北台灣廢魚網回收示範點及海洋防衛隊覆網清除計畫，為永續海洋而努力。

侯友宜說，台灣是海島型國家，但都是從島內看往島外，如何發展從外海看島內，是可以發展的面向，創造更多海上樂園，而新北有這個條件，能找幾個水環境好好招商引資，帶動水上經濟發展。

(中時 )