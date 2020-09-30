◎史上最塞中秋車潮將現 國道聰明上路看這裡

明天就是中秋節4天連假，國道又將塞爆！高速公路局預估，中秋連假將出現大量出遊車潮，高速公路中秋連假南下的交通尖峰需求為平日之1.6倍，以首日南下交通量最大；中秋連假北上交通尖峰為平日之1.5倍，以第3日北上交通量最大，假期間國道易有壅塞情形，高公局呼籲南來北往民眾可多加利用台61，避開國道車多壅塞路段。

◎台藝人赴陸演唱遭罰 國台辦：欲加之罪何患無辭

台灣藝人赴對岸演唱敏感歌曲引發爭，國台辦今日對此事作出回應。

◎謊稱防疫旅館 新北市府最重裁罰150萬

日前有新北市旅宿業者謊稱合格防疫旅館，不僅沒有防疫SOP，甚至讓不知情的居家檢疫客與一般住宿旅客混住，遭民眾舉發；新北市觀光局表示，已依據《消保法》第4條規定展開調查，並約談經營業者到案，要求立即停止接待居家檢疫者服務，業者若仍執意經營，最重將可處150萬元，不排除公告業者名稱及地址。

◎車馬費爭議 高鐵董座：即日起不再支領

高鐵公司董事長江耀宗車馬費爭議，高鐵公司表示，此事經媒體報導後，引發諸多議論，並釀成風風雨雨、人心猜忌，實非江董事長所樂見。故於今日致函本公司董事表示：自即日起不再支領本公司董事會及公司治理暨提名委員會之出席費。至盼種種紛擾猜忌及蜚短流長就此平息，俾以戮力於公司業務之正常經營。

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(中時新聞網)