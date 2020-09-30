天母商圈一向是不動產市場抗跌專區，今年以來新冠肺炎疫情導致全球邊境管制，也讓不少台商與出國商務人士留在天母商圈消費；天母大葉高島屋百貨董事長葉喬智即指出，3-4月影響二成仍比信義區、東區影響還小，截至八月為止縮退情況個位數，而超市則是逆勢增長一成以上。

大葉高島屋百貨29日宣佈將於10月7日起開打周年慶，為天母商圈三大日系百貨高島屋、新光三越、SOGO當中第一家起跑；今年周慶贈品強調居家相關商品，主要還是針對防疫與宅經濟而來，全館按過往策略5000送500，而大家電與頂級藝術品麥森等則是滿2萬送1千等，預計周年慶目標衝6.12億元、成長5%，全年目標36億元，力拚持平。

大葉高島屋指出，今年上半年業績衰退10%，主要是社區型百貨影響較小，其中3-4月衝擊最大約減二成，自五月起母親節檔期開始回溫，6月-7月則已呈持平，尤其超市疫情期間逆勢成長10-20%，在家料理與家用商品銷售較佳，而餐飲在疫情後已回到去年水準，12樓餐廳亦進一步改裝。

社區百貨最重要客源還是忠誠卡友，高島屋百貨26年來累積會員數達24.6萬人，總會員數比去年多一萬人，其中有3.2萬人搭配信用卡使用APP，業績貢獻比重高達7、8成，來店禮強化生活化商品，明年完成早餐一條街，高島屋強調，由於天母地區房租太高，黃金店面逐漸沒落，過去天母街邊遊逛的消費模式早已轉型成百貨遊逛用餐，像是今年迎周慶秋季改裝就有10多家廠商翻新，而使得餐飲面積大幅提高至30%，業績佔40%。

(工商 )