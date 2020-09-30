美股消息面：

1.世界大型企業聯合會（The Conference Board）周二公布，美國9月消費者信心指數上升15.5點，達到101.8點，創下3月以來新高，並創2003年4月以來最大增幅，同時也超出經濟學家預估的89.5點。

2.標普/Case-Shiller美國7月20大城市房價指數較去年同期上漲3.95%，漲幅超出市場預期的年漲3.6%與6月的年漲3.46%。經季節性調整後，20大城市房價指數月漲0.55%，高於市場預期的月漲0.1%與6月的零漲幅。

3.美國商務部公布，8月商品貿易逆差為829億美元，較7月的801億美元擴大，並超出市場預期的逆差818億美元。8月進口增加3.1%，為2012.88億美元；出口成長2.8%，為1183.48億美元。

4.投資人觀望美國總統大選第一次電視辯論會，周二美元匯率持續走軟，尾盤美元指數跌0.3%，報93.879。

5.受美元走軟激勵，國際金價連續第二天上揚，周二紐約12月期金收漲20美元或1.1%，為每盎司1903.2美元，收復1900美元大關。

6.歐美的新冠肺炎疫情升高加劇投資人對原油需求前景的擔憂，周二美國期油收跌1.31美元或3.2%，為每桶39.29美元。周三結算的倫敦布蘭特11月期油收跌1.4美元或3.3%，為每桶41.03美元。交易較活躍的布蘭特12月期油收跌3.1%，為每桶41.56美元。在美國舉行總統大選第一場電視辯論會前，投資人觀望川普與拜登的第一次正面對決，市場交投淡靜。

(時報資訊)