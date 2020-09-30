共機頻頻擾台，兩岸情勢緊張，美國是否會支援台灣備受關注。昨（29）日國民黨立委江啟臣質詢時提到，美國軍售台灣7種武器是否為真，國防部長嚴德發間接證實，未來美國可能出售我攻擊型武器。今日江啟臣進一步指出，美中台3方的關係已發生變化。

外傳美國將賣給台灣7種武器，顏德發表示，因為還沒到公告時機，內容不便評論。江啟臣追問，基於台海軍力失衡，軍方有沒有想買攻擊性武器？如果我們提出想買攻擊性武器，美方是否會賣？

嚴德發回應，因應情勢變化，這方面雙方都有在調整。江啟臣再追問，所以部長等於間接證實調整在發生中？嚴德發點頭稱是，表示為維護區域安全，有做調整。

今日江啟臣在廣播節目《POP撞新聞》表示，美媒揭露美國有7項武器要賣台灣，國防部長被問到相關議題時也未否認，甚至點頭，認為這是美中台3方關係的最新變化，且涉及兩岸關係。

江啟臣說，過去美中關係好、沒那麼對立的時候，他們非常堅持三個公報跟台灣關係法，三個公報裡面，很多涉及對台軍售。

主持人黃暐瀚補充說明，三個公報是上海公報、八一七公報跟建交公報，內容提到美國對台軍售應該要逐漸降低，台灣關係法又講說是防衛性，看起來至少會以大陸為主，台灣只是人道性或防衛性的給我們一些武器，可是現在看起來好像一直在打破這些以前的協議。

江啟臣也擔心這會造成兩岸軍備競賽，以台灣目前財力及兩岸軍事失衡狀況來看，要完全相互制衡必須投入很多經費，目前軍購除了尚未付款的6600多億元，若加上美國新增的7項軍售，可能光買武器就要近兆元。

江啟臣指出，現在每個國人出生，就背國債23.3萬元，之後可能還會增加，會不會加稅買武器？認為政府應告訴大家，目前兩岸狀態如何，真的要進入戰爭了嗎？還是常態備戰？

(中時新聞網)