今（30）日凌晨12時許，國道3號195公里處，接國道1號彰化系統交流道上，一台氫氣槽車突失控衝撞匝道，氣體槽從20公尺高的匝道墜落地面，頓時發出巨大聲響，隨之爆炸，火勢瞬間燃起，蔡姓駕駛也因此慘遭拋飛，人由高處摔落至茄苳2段附近，警消人員發現時全身多處骨折，已身亡，而廠商及家屬已趕赴彰化協處，蔡姓司機父親哀痛表示「他上班很快樂。」

經國道7號警初步調查指出，蔡姓駕駛家住高雄，29日傍晚下午17時駕駛氫氣槽車前往桃園，於晚間往返回台南交貨，途中行經國道3號彰化段，正準備接往國道1號，孰料，在經過出口匝道時，疑似因彎度幅度過大而失控。而氫氣槽衝撞匝道後，車頭還留在國道上，司機則與氣體槽一同掉落，由於氫氣是高度易燃的燃料，所以才會瞬間發生爆炸。

據《ETtoday》報導，貨運公司廠商也在稍早趕赴彰化，處理後續事宜，面對記者追問是否有保險相關細節，他僅淡淡地回應「我失去了一位優秀的員工，真的很難過，不要再折磨我了。」據悉，蔡姓司機37歲，是家中的次子，也已結婚生子，他的父親接到噩耗也已趕抵彰化，稍早也神情哀戚步出國道七號隊表示，「他相當孝順，平時看他上班都很快樂」，也向媒體透露，「我的孩子很乖」，而蔡姓男子到這家「氣體貨運公司」就職也才半年，卻斷魂國道。

事件發生時，彰化許多民眾在睡夢中驚醒，開窗驚見熊熊烈火，不少人還以為是「對岸打來了」，家住附近的居民表示，事發時，至少聽見5次的爆炸聲響，那個威力比921還要強大， 不過，實際肇因還有待警方進一步釐清。

(中時新聞網)