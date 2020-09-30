竹圍漁港可分4線進入，從台15線南下車輛可由彩虹橋替代道路右轉進入竹圍漁港；從台15線北上車輛可由台15甲線，進入竹圍漁港停車場；從台4線往漁港路車輛可從建國路接台15線北上，由彩虹橋進入竹圍漁港；台15線與漁港路口壅塞時，車輛可往台15甲線至竹圍漁港停車場。（翻攝照片／姜霏傳真）

大園警分局為因應連假期間可能湧入的大量人、車潮，提供4條進入竹圍漁港的替代道路資訊，藉以分散車流、維持行車順暢。（翻攝照片／姜霏傳真）

中秋連假即將到來，烤肉賞月已成為國人的必備活動，且目前正值秋蟹肥美的季節，許多民眾都會前往漁港採買蝦、蟹等海鮮作為烤肉的食材，而大園區竹圍漁港是北部著名漁港之一，每逢假期總是有不少遊客前來觀光，大園警分局為因應連假期間可能湧入的大量人、車潮，提供4條進入竹圍漁港的替代道路資訊，藉以分散車流、維持行車順暢。

大園警方表示，竹圍漁港可分4線進入，從台15線南下車輛可由彩虹橋替代道路右轉進入竹圍漁港；從台15線北上車輛可由台15甲線，進入竹圍漁港停車場；從台4線往漁港路車輛可從建國路接台15線北上，由彩虹橋進入竹圍漁港；台15線與漁港路口壅塞時，車輛可往台15甲線至竹圍漁港停車場。

此外，青埔地區近年來發展快速，除了原有的華泰名品城購物中心，今年更增加了Xpark水族館及新光影城等設施景點，吸引眾多觀光人潮。為避免車潮集中造成壅塞情形，大園警方呼籲民眾，中壢方向往國道2號大竹交流道行車，如遇壅塞，可右轉改由110甲線（大園區中正東路）往國道1號內壢交流道方向分流避免塞車。

(中時 )