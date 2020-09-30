全球第二大及國內第一大滾齒凸輪式分度盤製造商-歐權科技，將投資千萬進駐中科園區成立研發中心，就近服務園區現有客戶並持續新產品之研發，以增加國際競爭力。

中科管理局表示，為加速我國產業升級及結構轉型，政府積極推動「5+2」產業創新，在機械產業部分，以智慧技術發展智慧製造，提供創新產品及服務尤為重要，而工具機為工業之母，也是機械產業發展的關鍵，扮演現代化加工機台第四軸、第五軸角色的CNC分度盤，更是不可或缺的重要零組件。

歐權科技研發之關鍵技術「滾齒凸輪 （Roller Gear Cam）」，結構相較市場既有產品蝸桿蝸輪（Worm Gear） 接觸傳動技術，擁有較佳效能，滾齒與凸輪使用滾動方式接觸並且傳遞動能使得傳動效率高達85％以上，可以有效減少驅動過程中的能量浪費，產品並使用預壓設計使滾齒與凸輪相互嚙合，能夠完全消除兩者之間的背隙，達成零背隙、高速度、超耐久、高剛性及低磨耗等多種特性。

歐權科技所開發之高精度數控分度盤適用於CNC機床、研磨機器及各式專用機，舉凡銑削各種齒輪、多邊形、花鍵等都需要使用分度盤進行分度，產品銷售至東台精機、程泰精機、美日等國內外工具機大廠，產品具高精度之分度特性，適用於品質要求嚴苛之產業如航太產業、汽車產業、醫材產業之零組件加工。

歐權科技自2004年開發凸輪式分度盤，並於2005年上市至今，已累積近15年的豐富經驗，市場占比不斷攀高，並與清華、虎科大、中興、大同、成大等校產學合作，不斷研發差異化的產品。

中科管理局表示，歐權科技之分度盤也可輔助自由曲面加工及複雜形狀工件加工，未來如5G產業、AI產業、汽車航太產業及生醫科技產業，甚至相關環保綠能科技產業等運用智慧機械之前瞻性產業，皆能透過該公司產品提升工具機產業之加工品質，進而提升我國精密機械產業技術與競爭力。

(工商 )