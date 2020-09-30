阿里巴巴主席兼首席執行官張勇於投資者日公布11大戰略機會，並強調即使國與國之間關係改變，面對不確定性，集團仍會堅持推動全球化策略。阿里未來將有11大重要戰略機遇。

張勇指出，內需消費、全球化、雲計算和大數據是未來增長引擎。阿里提出11項戰略，包括進一步發展數位用戶；不斷擴大消費品類，增加消費總額；利用對消費者的洞察，不斷擴大新供應新產品，進而進行供應鏈改革。

利用數位化技術對線上線下零售業態進行創新及改造；將支付寶從付款結賬升級為數位生活入口；阿里巴巴商業操作系統幫助消費品企業的端到端數位化經營；物流產業鏈數位化及智能營運；所有企業上雲，替代原有IT基建；企業辦公方式邁向雲上協同；在金融、交通、公共服務、醫療、零售形成雲+大數據應用；阿里數位化生態走向全球市場。

張勇表示，大陸走出疫情復工復產，3月至4月後經濟逐步回升，率先步出谷底，消費行業亦愈來愈重要。他認為，數位化未來是最確定的未來，例如生鮮貨品、保健產品的線上銷售增加，工作模式改變，線上教育課程飆升，集團累積20年基礎建設，相信在歷史機遇中已處於最佳定位。

(工商 )