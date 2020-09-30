蔡英文、柯文哲、鄭文燦出席世界台商會聯合總會年會

總統蔡英文29日出席「世界台灣商會聯合總會第26屆年會」開幕典禮，該場活動有不少官員都應要出席，包含台北市長柯文哲、美國在台協會（AIT）處長酈英傑等人，典禮中有個大合照的時間，結束合影後，蔡英文也一一向貴賓拱手致意，但柯文哲此時卻向蔡英文伸出右手，頓時氣氛尷尬。但引起網友關注的是，當時夾在2人之間的經濟部政務次長陳正祺，表情相當有戲，瞬間成為活動的另一大亮點。

該場典禮的合影時間結束時，準備離去的蔡英文秉持防疫不接觸原則，逐一向在場與會者拱手致意，貴賓們也拱手回應，但是柯文哲則是主動伸出右手要握手，她則是維持拱手姿勢代替；就在這尷尬的一瞬間，夾在兩人之間的陳正祺，先瞄了左邊，再看了右邊，最後直視前方，維持「尷尬又不失禮貌」的笑容，畫面曝光後，更是成為該場活動意外亮點。

網友們紛紛都在討論，「這個迷因真的很強」、「次長你說說看你的表情是什麼意思啊？XD」、「這表情很有戲XD」、「有夠喜感」、「會說話的眼神」、「你的眼睛背叛了你的心」、「看一次笑一次，次長會不會太可愛了」。

另外，蔡英文在典禮中致詞時則表示，疫情期間，海外信用保證基金為台商提供紓困措施，紓困融資金額上限從10萬美元，提高至25萬美元，並透過利息補貼以及台灣中小企業聯合輔導基金會諮詢服務等，希望強化台商經營體質、減輕台商負擔，一起度過疫情難關。

(中時新聞網)