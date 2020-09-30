台北時間預計今天晚上7點，台灣一姐謝淑薇就要在2020法國網球公開賽女單第二輪出擊，將生涯首度對上19歲波蘭小將思薇雅蒂（Iga Swiatek），小薇要努力收下晉級32強的門票，追平個人法網單打最佳戰績。

謝淑薇前一輪直落二解決奧地利選手哈絲（Barbara Haas），進帳個人今年賽季單打首勝，不過第二輪對手雖然年紀小卻不好惹，思薇雅蒂是去年法網女單16強，今年不過是她生涯第二度挑戰法網女單會內賽，首戰扳倒去年亞軍、捷克籍第15種子萬卓索娃（Marketa Vondrousova）。

謝淑薇和思薇雅蒂的比賽被安排在7號球場第二場賽事，前面還有一場男單；除了單打，謝淑薇還有和捷克好友史崔可娃（Barbora Strycova）的女雙，原本預計今天首戰登場，不過最後還是移到明天，因此小薇今晚拚完單打，明天再拚雙打。

今年法網因為新冠肺炎疫情，最後每天至多只開放1000名觀眾進場，讓大會大嘆門票收入銳減，對於空蕩蕩的觀眾席，思薇雅蒂感嘆，比賽在這麼大的場館，觀眾席卻是冷冷清清，感覺確實和以往比賽很不同，但能夠比賽已經是最大的奢侈。

(中時 )