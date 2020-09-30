勞保年金怎麼領最划算？《勞保條例》規定，勞保年金年齡門檻有前後10年彈性，可選擇「減額年金」或「增額年金」2種機制，換句話說就是提前領，每個月領到的錢就少，延後領錢就多，知名理財達人怪老子指出，若想早點領又領到最多錢，可以用1公式來計算。

《早安健康》報導，知名理財達人怪老子表示，勞保年金要領的多，關鍵還是在何時會掛掉，「若70歲才領，覺得自己還可以活多久呢？」在此怪老子提供了一個公式：累計相等年齡＝法定請領年齡+25+早領或延後的年數（提早領則為負數）。

怪老子說，勞保年金提前一年領，金額減少4%，提前兩年少8%，以此類推，反過就是，延後一年領則是增加4%、延後兩年加8%。舉例來說，52年次的小華，法定退休年齡65歲，若他提早5年、在60歲請領，可月領2萬元，套入公式後： 65+25+(-5)=85歲，也就是85歲後，勞保年金才會被65歲請領的人追上。

怪老子說，這時就要思考，自己的身體狀況是否有自信活得比85歲還久，否則提早領在這邊是相對划算、領到的錢也最多。若有自信可以活超過85歲，當然就是晚點請領錢更多。

(中時新聞網)