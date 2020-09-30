中聯辦主任駱惠寧今在港出席國慶活動致詞時表示，香港多年來有一些人極力淡化社會的國家意識，甚至企圖通過歪曲兩制來對抗一國，逢中必反，所以增強國家意識是十分重大緊迫的問題，「不守一國之本，就沒有兩制之利」，強調要建好香港，必須先增強國的意識。

駱惠寧說，國家的日益強大，使香港免於墮入顏色革命的深淵，「香港國安法」結束了「港獨」猖狂，迎來了由亂轉治的重大轉折。他強調，國安則家太平、國強則家興旺，有國才有家，愛國不是選擇，而是一種義務。

駱惠寧指出，要在香港社會特別是公職人員和青少年中加強憲法和基本法教育、國家安全和國情教育等，讓大家明白作為中國人愛國不是一種選擇，而是一種義務，更是正道，增強國家認同感、歸屬感、民族自豪感，香港才能準備前進方向。

香港特首林鄭月娥致詞表示，作為香港人，以國家強大發展為榮，自1949年以來，中國取得傲人成就，成為世界第二大經濟體，國際地位舉足輕重。香港成功落實「一國兩制」，去年面對的暴力事件、今年面對的疫情，在中央幫助下重回正軌，尤其中央訂立香港國安法、為香港進行檢測計劃、建立社區治療設施和臨時醫院，由衷感謝中央政府對特區的支持。

(中時 )