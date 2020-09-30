嘉義市長黃敏惠（中）宣布備妥9萬多劑流感疫苗，因應高中職及國中小教職員施打。（廖素慧攝）

全球新冠肺炎疫情持續緊繃，今年流感疫苗搶手，有議員日前反映疫苗不夠供應國中小教職員施打，嘉義市長黃敏惠30日表示，已備妥9萬9000劑疫苗，其中，市府自購2000劑可調配給高中職及國中小教職員施打。

黃敏惠說，10月5日開打流感疫苗，已備妥9萬9000劑四價流感疫苗（包含H1N1、H3N2、B型山形株、B型維多利亞株），其中2000劑是市府自購，提供小於50歲尚未符合公費接種資格的3大族群，包括設籍嘉義市身心障礙者、市府登記在職的托育人員、國中小及高中職教職員工，提供大家更完善保護力。

疾管署南區疾病管制中心副主任陳紫君說，國外有不少案例是新冠肺疫合併流感的死亡率特別高，且臨床上這2種疾病症狀相似，因而接種流感疫苗能增加保護力，若就醫也有助於診斷，還有到醫療院所施打疫苗要注意防疫措施，最好先預約，避免排隊群聚。

市衛生局疾管科表示，原本調查有800多位教職員欲接種疫苗，9月11日第2次調查後增為約1100人，2000劑自購疫苗足夠調度，本市去年流感疫苗涵蓋率約35.8％，比全台約26％高。

今年有69家合約醫療院所可接種，臺中榮民總醫院嘉義分院、部立嘉義醫院、嘉義基督教醫院、慶昇醫院及陽明醫院等5家醫院到社區接種102場次，疫苗接種2周後才會產生抗體，相關資訊可查詢衛生局官網，或打電話（05）2341150洽詢衛生局疾病管制科。

(中時 )