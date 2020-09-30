前台南市政府衛生局技正王基山2016年利用職務之便將稽查行動洩密給診所、中藥房和藥師，甚至還勾結在警界任職的酒友李姓偵查佐，查詢檢舉人的身分資料，掩護藥局販售壯陽藥威而鋼，被台南高分院依洩密罪判刑1年8個月，得易科罰金，法官還依速審法裁定不得上訴，全案確定。

台南市醫界、藥師界和藥商原本瘋傳王基山（51歲）將升任科長，但不法事件曝光，他不僅丟了升官機會，且遭停職。

目前在衛生所擔任藥師的王基山透過衛生局表示，對過去犯下的錯誤感到後悔，之所以到偏鄉衛生所服務，就是希望能彌補過去錯誤，盼能給他自新的機會。

判決指出，2014年3月至2017年3年王基山擔任衛生局食品藥物管理科技正期間，與龍姓藥局負責人經常一起喝酒。2016年7月初，龍男的藥局被民眾檢舉販售未經醫師處方箋的威而鋼，王基山得知後，竟向龍男通風報信，讓對方得以聯繫藥商開立不實的貨單應付稽查；同時，王男在同仁前往稽查時，還打電話通報龍男，導致該檢舉案查無具體違法事證，最後不了了之。

事後，龍男想揪出檢舉人身分，透過藥局監視器翻拍可疑檢舉人的轎車後，將相關資料轉給王男。王為協助龍男找到檢舉人，竟透過李姓偵查佐利用警政署刑案資訊系統，調查疑似檢舉人的個資。

同年8月30日，衛生福利部到台南市稽查中藥房不得零售科學中藥等違規事項，身為稽查人員的王基山竟在稽查前，將稽查時間、對象名單、項目等消息，告知台南市中藥商業同業公會陳姓理事長，經陳男轉告部分會員規避稽查，避免遭到開罰。

台南高分院認為，王基山犯案時是食藥科技正，竟因個人交情在特定對象遭稽查時，藉機介入、洩露稽查資訊，又於沒有正當使用目的的情形下，受人請託教唆偵查佐洩露檢舉人個資，但因坦承犯下3起洩密罪及1件教唆洩密罪案情，分別判刑6個月、6個月、6個月、4個月，應執行1年8個月，得易科罰金。

(中時 )