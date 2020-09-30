張紀中到少林寺片場，跟師父比拚。（圖／翻攝自秒拍）

69歲金庸劇導演兼製片人張紀中因有一頭白髮與鬍鬚，被同行稱為「張大鬍子」，最近他公開宣布梅開二度，娶小他31歲的杜星霖，強調太太是留學法國的博士生，不是外傳的助理，兩人確實生了二胎，杜星霖更讚先生非一般的老頭子，體力和精力都比年輕人好。近日張紀中開拍新版《少林寺》，片場影片曝光，可見他滿有架式的和師父們比拚，腳步穩健，印證杜星霖所說，健康狀態超乎常人的好。

張紀中過去執導《笑傲江湖》、《射鵰英雄傳》、《天龍八部》走紅，也曾受邀來台參訪，18年前他和樊馨蔓結婚，4年前爆婚變，外傳他和38歲助理杜星霖過從甚密，最近兩人生了2胎，張紀中承認兩人關係，並強調是離婚後才建立新家庭，「我和杜星霖是合法夫妻」。

而杜星霖發文，說明會嫁給張紀中原因是跟他在一起，會讓人忽略掉他的年齡，「他的精力體力和活力真的比很多年輕人，也比我好」，有網友酸她嫁給爺爺，杜星霖則回：「嗯嗯，燕雀安知鴻鵠之志，但鴻鵠是不必停下來跟燕雀解釋的。烏鴉怎知鵷雛之樂，鵷雛怎麼要與之糾纏？夏蟲不可語冰。」簡單幾句話高超打退網友。

據《娛樂日爆社》報導，張紀中最近有意開拍《少林寺》，還想找馬雲加盟，一段張繼中參訪少林寺影片曝光，他走路爬樓梯都沒問題，還跟師父們切磋動作，雖然白髮蒼蒼卻十分有精力，比年輕人更像年輕人。

(中時新聞網)