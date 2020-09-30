太陽能族群國碩(2406)、碩禾(3691)、元晶(6443)、茂迪(6244)、達能(3686)、安集(6477)等，受惠台灣在政策面積極發展綠能，推動太陽能模組需求，加上自身營運策略改善，今年7月起太陽能族群起漲，買盤青睞，聯合再生(3576)、元晶(6443)、茂迪(6244)等不但重回票面價，甚至有些個股創下近8年來新高價。

就三大法人進出來看，推升太陽能族群股價走揚，主要還是靠內資。

從營收來看，太陽能族群今年基本面的確也看到改善。國碩8月營收達7.94億元，年增36.93%，已連續三個月維持年增態勢，並帶動累計前8月營收營收年增率轉正。達能受惠多晶矽價格急漲，8月營收達0.11億元，創下14個月新高，激勵市場買盤進駐。茂迪則在本周宣布，將推出全新模組產品MoPower-360，最高功率達360W，封裝成模組效率突破21%，優於業界平均19.8%，已在9月底完成台灣首例的自願性產品驗證(VPC)，並通過經濟部金能獎測試，目前已獲客戶採用，預計11月開始出貨。安集8月合併營收2.87億元，年增151.6%，安集今年積極衝刺太陽能電廠業務，預計今年底太陽能電廠規模將達70MW，將為未來獲利注入成長新動能，該公司去年稅後淨利新台幣2.08億元，每股純益2.21元，連續3年每股純益超過2元水準。

(時報資訊)