是德科技宣布，攜手高通和SGS合作，協助業者加速對C-V2X(cellular vehicle-to-everything)技術進行先進測試，目前汽車產業正積極部署C-V2X技術，以提高汽車駕駛人和乘客，以及路上行人的安全。

是德、高通以及SGS三家公司專注於開發測試案例，以便對於V2V(Vehicle-to-Vehicle)部署情境的裝置，進行射頻和無線電資源管理效能驗證。這些測試案例基於3GPP第14版標準，並支援OmniAir聯盟和全球認證論壇制定的C-V2X測試計畫。SGS於8月開始使用是德科技RF/RRM DVT和符合性工具套件，以及高通Snapdragon Automotive 4G平台，在SGS位於聖地牙哥的實驗室中驗證初始測試案例。

是德科技汽車與能源解決方案事業群副總裁Thomas Goetzl表示，是德與高通、SGS的合作，有助於加速推動汽車產業更全面地採用可靠的通訊協定和技術，以更快形塑運輸、物流和交通行動服務的未來。

高通科技工程事業群副總裁Prashant Dogra表示，隨著C-V2X測試和現場試驗不斷進化，支援即時資訊共享的技術也急速增加，這有助於預防事故發生、避免遭遇障礙，並可即時傳播道路狀況資訊。Snapdragon Automotive 4G平台採用整合式C-V2X和全球導航衛星系統技術，可實現精準的定時和定位。

是德車聯網解決方案支援5G、C-V2X、DSRC 和 GNSS等諸多技術，以便在日益複雜的世界中，提高可靠性、網路安全和行車安全性。

(時報資訊)