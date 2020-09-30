國民黨主席江啟臣昨質詢行政院食安會報停擺一年沒開，讓行政院長蘇貞昌一度語塞講不出話。行政院發言人丁怡銘昨替蘇揆澄清，「把所有部會都叫來排排坐的大會議不一定是最有效的方法」，江啟臣今天在電台節目上痛批丁怡銘，「胡說八道！」

丁怡銘昨對此表示，把所有部會都叫來排排坐的大會議不一定是最有效的方法，蘇貞昌上任以來改變做法，食安辦公室只要有需要，隨時可以召開相關督導會議，解決事情更有效率。

對此，江啟臣批評丁是在胡說八道，食安會報會產生決策，有決策才能下達命令，找專家來才知道接下來對於食安的政策重點是什麼，但是卻一整年沒開，甚至8月28日要開放瘦肉精美豬這麼重大的事，至少也要開一下吧？難道是怕開食安會報會走漏消息？還是怕討論？

江啟臣也質疑，食安會報是規定在《食安法》裡面的，蘇貞昌上來可以說改變做法就改變做法嗎？真的把立法院當成立法局？就算政院辯稱還是有開其他會議，也不代表能跳過食安會報，除非你提出修法，到立法院來審查，否則這心態跟一紙行政命令就開放瘦肉精美豬一樣，跳過立院監督。

(中時 )