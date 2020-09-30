被封為「最強美乳人妻」的38歲日本寫真女星熊田曜子，雖已結婚並生下三個可愛的孩子，身材依舊維持纖細火辣，吸引大批粉絲追蹤。近日，她再度推出寫真DVD，並在網路上公開多張照片，前凸后翹的火辣曲線引起粉絲們暴動。

熊田曜子2002年以寫真女星出道後，便憑著美艷的外貌及36G的傲人上圍橫掃寫真界，陸續推出多本寫真集都創下不錯的銷售紀錄，也因此有了「史上最強的美乳」的封號。後來她也開始登上綜藝節目擔任嘉賓或是固定班底，成為全方位藝人人氣逐漸攀升，即使2012年宣布懷孕結婚並陸續生下3名子女，她依舊將身材保持在最佳狀態維持高人氣。

在 Instagram 查看這則貼文 熊田曜子（@kumadayoko）分享的貼文 於 PDT 2020 年 9月 月 13 日 下午 3:03 張貼

近日即將推出寫真DVD「Sexual soulmate」的她，依照慣例在IG上PO出封面照宣傳預購資訊，只見她只穿著微透的白色蕾絲平口內衣與內褲，大方秀出G級豪乳與結實的ㄑ字馬甲線，令粉絲們看傻了眼。

在 Instagram 查看這則貼文 熊田曜子（@kumadayoko）分享的貼文 於 PDT 2020 年 9月 月 25 日 下午 6:16 張貼

另外，她也不忘為新開的YouTube頻道做宣傳，貼出寫真側拍大秀白皙長腿與身材曲線，同樣使人大噴鼻血，成功製造話題。

在 Instagram 查看這則貼文 熊田曜子（@kumadayoko）分享的貼文 於 PDT 2020 年 9月 月 29 日 上午 3:03 張貼

(中時新聞網)