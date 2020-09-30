美國總統大選首場辯論29日登場，川普與拜登激烈交鋒、砲火四射。

美國總統大選首場辯論結束，川普與拜登砲火全開，兩人激烈交鋒吵得不可開交，辯論會後首個民調結果出爐，CNN民調指出，60%的受訪者認為拜登表現較好，認為川普表現較好的受訪者只有28%，川普慘敗。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，川普與拜登的首次正面交鋒剛結束，CNN委託獨立機構SSRS進行的辯論民調隨即出爐，結果顯示，10名觀眾中，有6人認為拜登表現較好，只有28%受訪者認為川普表現較佳。

若進一步細看兩人的表現，65%受訪者認為拜登的回答比川普還要真誠，只有29%受訪者認為川普有講真話。另外，針對兩人激烈交鋒、互相攻擊，69%受訪者認為拜登對川普的攻擊比較公平，只有32%受訪者相信川普的攻擊是公平的。

在辯論各項政策表現上，多數受訪者表示信任拜登勝過川普。在種族平等議題方面，66%更信任拜登，29%信任川普；健保議題方面，66%信任拜登，32%信任川普；新冠肺炎疫情部分，64%信任拜登，34%信任川普；大法官提名方面，54%信任拜登，43%相信川普。

不過面對經濟議題，受訪者的態度相當分歧，50%買單拜登的說法，48%支持川普。整體而言，63%受訪者相信拜登提出了較好的計畫來解決美國眼前的問題，只有30%的受訪者支持川普的計畫；對選民而言，55%認為拜登是比較強的領導人，43%認為川普較強。

值得注意的是，一半以上的受訪者不認為首場辯論會影響他們的投票選擇，這個數字達57%，少部分人說此次辯論會影響他們的選擇，當中32%表示更可能投給拜登，11%表示可能投給川普。

辯論會開始前，CNN也針對同一批受訪者進行民調，當時56%受訪者預期拜登會有較好的表現，43%預期川普會表現更好。

CNN指出，首場辯論後民調結果和4年前幾乎如出一轍，當時川普和前民主黨總統候選人希拉蕊（Hillary Clinton）首場辯論民調結果也是希拉蕊大勝川普，希拉蕊獲得62%受訪者認同，川普僅囊括27%支持度。

CNN委託SSRS針對568名有觀看辯論會的登記選民進行電話訪問，不過這份民調的正負抽樣誤差值為6.3個百分點。CNN也坦承，和全美選民結構相比，此次民調的受訪者結構較有政黨傾向，只有35%受訪者自認為獨立選民，全美約有40%選民為獨立選民，同時，受訪者也較偏向支持民主黨，39%支持民主黨，25%為共和黨人。

(中時新聞網)