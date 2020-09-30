美國全國公共電台（NPR）22日刊出我外交部長吳釗燮專訪指出，台灣目前並不尋求與美國建立全面性的外交關係；台灣民意基金會董事長游盈隆今在臉書建議吳釗燮，所謂「建立全面關係」的用詞是含混不清的，必須說清楚、講明白，且越快越好，否則「NPR上述標題」將會跟著你一輩子；可能禍延子孫，一輩子抬不起頭來。

游盈隆今指出，外交部長吳釗燮昨天在立法院外交與國防委員會備詢，結果他選擇避談日前在美國公共電台所說「此時此刻（台灣）並未尋求與美國建立全面關係」。避而不談，不是好主意，只會壞事；避而不談，是不聰明也不恰當的，因為逃避不了；避而不談，也絕非一個負責任政務官的本色。

他說，看了美國公共電台（NPR）9月22日刊出的全文，標題大大地寫著「台灣外交部長說，目前不尋求與美國建立正式外交關係」（Formal Ties with U.S.？ Not For Now, Says Taiwan Foreign Minister )。這比中央社的報導更明白、更直接，因此，也透露了更大、更嚴重的問題。畢竟所謂「建立全面關係」的用詞是含混不清的。

游盈隆認為，蔡英文總統的親信，民進黨政府的外交部長，吳釗燮說「目前不尋求與美國建立正式外交關係」，相信絕大多數的台灣人想問「為什麼」？如果「目前不尋求」，那請問「何時要尋求」？還是說「永不尋求」？理由又是什麼？

他建議，吳部長擇時還是必須說清楚、講明白，而且越快越好，「否則『NPR上述標題』將會跟著你一輩子，成為你從政生涯最被質疑、最可恥、無法抹去的印記，甚至可能禍延子孫，因為你的子孫可能因為這樣而一輩子抬不起頭來，你不會希望看到這樣的結果的」。

(中時 )