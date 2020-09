美國全國公共電台(NPR)22日刊出我外交部長吳釗燮專訪指出,台灣目前並不尋求與美國建立全面性的外交關係;台灣民意基金會董事長游盈隆今在臉書建議吳釗燮,所謂「建立全面關係」的用詞是含混不清的,必須說清楚、講明白,且越快越好,否則「NPR上述標題」將會跟著你一輩子;可能禍延子孫,一輩子抬不起頭來。

游盈隆今指出,外交部長吳釗燮昨天在立法院外交與國防委員會備詢,結果他選擇避談日前在美國公共電台所說「此時此刻(台灣)並未尋求與美國建立全面關係」。避而不談,不是好主意,只會壞事;避而不談,是不聰明也不恰當的,因為逃避不了;避而不談,也絕非一個負責任政務官的本色。

他說,看了美國公共電台(NPR)9月22日刊出的全文,標題大大地寫著「台灣外交部長說,目前不尋求與美國建立正式外交關係」(Formal Ties with U.S.? Not For Now, Says Taiwan Foreign Minister )。這比中央社的報導更明白、更直接,因此,也透露了更大、更嚴重的問題。畢竟所謂「建立全面關係」的用詞是含混不清的。

游盈隆認為,蔡英文總統的親信,民進黨政府的外交部長,吳釗燮說「目前不尋求與美國建立正式外交關係」,相信絕大多數的台灣人想問「為什麼」?如果「目前不尋求」,那請問「何時要尋求」?還是說「永不尋求」?理由又是什麼?

他建議,吳部長擇時還是必須說清楚、講明白,而且越快越好,「否則『NPR上述標題』將會跟著你一輩子,成為你從政生涯最被質疑、最可恥、無法抹去的印記,甚至可能禍延子孫,因為你的子孫可能因為這樣而一輩子抬不起頭來,你不會希望看到這樣的結果的」。

(中時 )