中國人民銀行（大陸央行）9月29日公告，為維護季底流動性平穩，展開1000億元（人民幣，下同）14天期逆回購操作，利率2.35％與上次持平。但觀察這已是9月18日以來，人行連續9個工作日展開14天期逆回購。中信證券研究所副所長明明更認為，10月資金面將面臨「超儲率低位運行＋財政壓力＋結構性存款壓降」的3重壓力。

江海證券首席經濟學家屈慶認為，考慮到10月是繳稅大月，10月底前地方專項債需發行完畢，基礎貨幣存在較大缺口。為對沖流動性缺口，人行不得不進行較大規模的基礎貨幣投放以進行對沖，甚至不排除有10月稅期（10月23日）前降準的可能性。

而實際上，在人行連續多日操作下，大陸銀行間資金拆借的緊張局面並未得到緩解。9月29日上海銀行間同業拆放利率（Shibor）多數走高。其中隔夜Shibor利率上行31.1個基點、報0.913％；7天期雖下行13.5個基點，但仍高於2.2％的政策利率水準、報2.283％；14天期也上行12.4個基點、報2.894％。

(旺報 )