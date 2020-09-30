現場參與的民眾都細心聆聽。（張毓翎攝）

「上了年紀，記憶力可能不好，但他們每天2小時不斷練習、背曲子，目前可演奏出上百首民謠歌曲！」7旬橋下國樂團長賴錦源與26位平均年齡超過70歲的成員，30日到嘉義長庚醫院表演，各自拿著胡琴、洋琴、柳琴、琵琶、中阮等樂器，以悠揚樂聲回饋並娛樂病友。

橋下國樂團是由前團長蔡北淇在2009年召集6名同好，在水上鄉東西向快速道路的路橋下練習國樂而得名，目前團上共有30人，全團年紀加起來超過2000歲，又稱「千歲團」，成員來自退休老師、校長、銀行經理、公務員、農夫等加入組成。

橋下國樂團從上午9點練習到11點，且每逢演出前2個月，反覆加緊彩排。（張毓翎攝）

嘉義長庚醫院為關懷就醫病人及家屬，每年中秋節邀請橋下國樂團表演，「人老心不老！」嘉義長庚醫院院長楊仁宗表示，橋下國樂團的長輩們以音樂找到活力與互相鼓勵，正向樂觀的精神鼓舞著大家，撫慰更多的病友勇敢走出疾病低潮。

現任團長賴錦源說，他們這群音樂老玩家上午9點練習到11點，且每逢演出前2個月，反覆加緊彩排，大家從不喊累，團員有感就醫期間醫院的細心照顧，這次演奏「月兒像檸檬」、「阿里山姑娘」等12首應景樂曲，獻給前來醫院就診的病友及陪同的家屬。

(中時 )