楊鎮浯縣長（左）再與金城鎮長李誠智（右）合體，拍攝短片介紹老人整合門診。（金門縣府提供）

金門縣府與衛福部金門醫院合推65歲以上老人「老人整合門診」，透過單一式的1次門診、1次拿藥，1次解決各項問題，患者和家屬不必再各科跑來跑去，達到省時、省力的高效率目標。

楊鎮浯縣長還再與曾在迎城隍時「妝人」行銷的金城鎮長李誠智合體，拍攝短片介紹老人整合門診，半天就有逾3萬5000人次的觸擊率，顯示這項3.0的醫療新制受到鄉親的高度關注。2人在短片中的詼諧、逗趣演出，也讓不少人稱讚「像極了連續劇」、「被政治耽誤的搞笑藝人」。

縣府說明，「金門醫院老人整合門診」10月起每周有3診次服務，凡65歲以上有多重慢性病、多科就診、多重用藥、不明原因衰弱或認知功能減退等問題和需要的長者，均可用網路或現場掛號就診。

老人整合門診的特色就是由具有「老年醫學專科」資格的的第一線看診醫師結合復健科或神經科專科醫師、藥師、營養師、長照個管護理師及相關專業人員，組成專業照護團隊，透過單一門診，做到1次門診、1次拿藥、1次解決所有的看病需求，讓病患和家屬免除在醫院各科間跑來跑去，重複排隊、看診和拿藥的困擾，同時還可避免重複用藥的問題。

楊鎮浯縣長強調，金門地區65歲以上老人占總人口的14.88％，已屬聯合國世界衛生組織定義的「高齡社會」，縣府希望在「老人整合門診」的運作下，讓長者獲得更完整、有效率的醫療服務，也可減輕家屬照顧老人的辛勞，進一步提升醫療品質。

(中時 )