台中市議會今天進行專案報告，市議會施志昌質疑市府針對電子票券綁個資是兩套標準，施志昌表示，當初花博卡需要綁定市民資料以確定市民身份入場，卻被打成為了選舉動員需要個資。如今因為雙十公車市民限定，需要用電子票券綁個資，一切又都沒問題？他呼籲，好好面對市民卡的問題，並且儘速開發背後所需的資訊整合系統，讓台中能成為真正資訊治理領先的城市。

施志昌表示，從這次市民十公里免費政策限定市民開始，就可以知道盧市府政策的思維就是頭痛醫頭、腳痛醫腳，背後完全沒有思考資訊整合的意涵，只有政治操作。當初發行花博卡時，當時盧市長還是市長候選人、再加上許多藍營議員，用個資的問題在鬥花博卡，甚至還有人說是要搜集個資做選舉動員，藉此炒作市民恐慌，並且說花博用身分證入園免費即可，使得當時很多市民不去領花博卡。

施志昌質疑，難道現在綁定個人卡片就沒有個資問題？盧秀燕擔任市長以後，個資問題就不是問題，別人做才有問題？這樣兩套標準是把市民當做傻子？如果不願綁定的市民，能否使用身分證搭乘享優惠？當時反對花博卡綁個資的人，現在也沒有看他們出來反對，顯然當時就只是為了選舉炒作。

施志昌表示，市民卡真正的意義在資訊整合。市民卡不單單只是為了再把花博卡拿出來用，更重要的是，各種資訊的整合。市民卡就像一把鑰匙，可以用來搭公車、捷運、ibike、至圖書館借書、甚至未來可以搭配市民限定進入各場館優惠，或是未來可以直接轉做敬老愛心卡等等，透過市民卡，市府將資訊整合，並且透過類似市民個人帳戶，讓民眾可以方便使用。

施志昌呼籲，要開始著手市民卡的發行，並開始開發與整合相關政策之功能，讓台中能成為真正資訊治理領先的城市。

(中時 )