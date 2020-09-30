致理科大與吳家錄保險文教基金會合作成立「吳家錄博士保險科技研究中心」，今舉行揭牌典禮。（左起致理科大校長陳珠龍、吳家錄保險文教基金會董事長吳振聲、致理科大董事長梁聖時、保險事業發展中心董事長桂先農）（王揚傑攝）

保險科技人才需求日增，致理科技大學與吳家錄保險文化教育基金會合作成立「吳家錄博士保險科技研究中心」，今（30）日在致理科大綜合教學大樓舉行揭牌典禮，由吳家錄保險文教基金會董事長吳邦聲、財團法人保險事業發展中心董事長桂先農、致理科技大學董事長梁聖時及校長陳珠龍揭牌啟用。

致理科大董事長梁聖時表示，致理科大自成立以來，以培育商務人才為宗旨，且與企業共同培育產業最需要的人才。

致理科大校長陳珠龍則說，致理科大一直與產業發展同步，成立保險科技研究中心將提升教師在保險科技領域的研究，並培育學生將智慧科技應用在保險及理財服務。

吳家錄保險文教基金會董事長吳邦聲表示，基金會秉持吳家錄博士「取之於保險、用之於保險」遺志，自成立第2年開始提供學生獎學金，培育保險專才，長達四分之一世紀的付出，累計超過3000位學子受惠，這次捐助致理科大成立保險科技研究中心，進一步為保險產業邁向科技變革提供助力。

(中時 )