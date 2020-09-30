暖男一詞可以說是新好男人的代表，貼心溫柔的他們是不少女孩的理想情人，當然有時候過頭也會成為中央空調，但整體上來說，和他們待在一起，他們總是會無微不至的照顧，將妳當成小女孩寵愛，誰能不心動？這三個星座男就是讓女孩招架不住的暖男！

．金牛座

金牛會盡全力完成女友的要求。（圖片來源：免費圖庫pixabay）

金牛雖然看起來很木頭，但固執的他們真的認定了，就會把另一半捧在手掌心寵，儘管比較遲鈍，但只要是女友提出的要求，一定使命必達，就算再摳門也願意為女友花錢，一肩扛起責任，雖然不懂甜言蜜語，但總是用行動讓對方感覺暖烘烘。

．雙魚座

雙魚給的愛十分夢幻。（圖片來源：免費圖庫pixabay）

雙魚暖男的心思細膩，總能發現女友細微的不對勁，樂於付出的他們也很願意成為女友的專屬工具人，隨時隨地的呵護是一定要的，加上他們崇尚浪漫，因此和他們戀愛的每天都能被粉紅色泡泡包圍，感覺自己就像個小公主一樣，活在童話故事裡。

．水瓶座

水瓶會盡力解決所有疑難雜症。（圖片來源：免費圖庫pixabay）

水瓶男常活在自己的世界中，有種與世界隔絕的感覺，但他們眼裡只有女友，而且通常觀察力很強，女方還沒說出口，就都已經被他們看透了，他們雖然像外星人讓人猜不透，但給的愛卻非常踏實，無論女友有什麼疑難雜症，一定都會想辦法盡力解決！

(中時新聞網)