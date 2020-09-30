全球矚目的美國總統大選首場辯論中，總統川普與民主黨候選人拜登開場不久就雙方互嗆，整個辯論過程川普插話連連，拜登也不甘示弱，對於川普打斷也予以反擊，但讓整場辯論節奏大亂，即使主持人華倫斯頻頻在兩人吵架中介入，企圖找回辯論焦點，但多位評論員認為這是美國史上最爛的一次總統大選辯論，堪稱「一場爛秀」；而看完整場辯論的網友也認為，不知為何要花時間看他們吵架。

全球矚目的美國總統大選首場辯論中，總統川普與民主黨候選人拜登開場不久就雙方互嗆，整個辯論過程川普插話連連，讓評論員認為這是美國史上最爛的一次總統大選辯論，堪稱「一場爛秀」。

據《衛報》報導，多位主播與新聞評論員都給予這場「吵架會」極低的評價。美國《ABC News》主播麥克莫瑞（Evan McMurry）在推特上表示，「我以個人角度來說...這是我一生中所見過最糟糕的總統大選辯論」。

Dana Bash: “That was a shitshow.” pic.twitter.com/VrrowZItq3 — Dave Itzkoff (@ditzkoff) September 30, 2020

美國有線電視新聞網評論員主播泰博（Jake Tapper）也說，整場辯論一場混亂，根本就像完全失控的垃圾桶內大火，「這是我見過最爛的總統辯論，根本稱不上是辯論，毫無風範，而這都只是因為總統川普」。CNN特派員巴什（Dana Bash）也直稱，「這是一場爛戲」。

不過，川普陣營中替他準備辯論的前紐澤西州長克里斯蒂（Chris Christie）認為，川普表現太火辣了，「有那種熱度，你在場都會失焦；這辯論的傷害可能有機會修復，但或許也不會」。而共和黨全國委員會主席麥克丹尼爾（Ronna McDaniel）也在聲明中表示，在90分鐘的辯論內，川普自信的表現主宰了辯論場，所提出的舉例都能扣人心弦，特別是提到拜登支持的增稅激進政策只會毀了美國工作機會，讓我們的國家更不安全。

另外，根據CNN的即時民調顯示，在這場辯論中有60的選民認為拜登贏得辯論，川普僅獲得28%；而拜登陣營也表示，在辯論中的一小時內，創下線上募款的最佳紀錄。

CNN instant poll of debate watcher: 60% say Biden won, 28% say Trump won. pic.twitter.com/5qIhkFQrwe — Oliver Darcy (@oliverdarcy) September 30, 2020

(中時新聞網)