科技部長吳政忠今（30）日首度到立法院教文會接受備詢，國民黨立委林奕華與鄭正鈐皆提到，前部長陳良基諸多執行計畫，包含「領袖學者助攻方案－沙克爾頓計畫」等5項前瞻計畫退場，吳政忠則回應，人才培育計畫將逐漸轉移到一般科技預算當中，相關計畫都會延續辦理。

立委林奕華在質詢時提到，科技部在前任部長陳良基任內推動的科技部前瞻1、2期計畫，包含「建構雲端服務與大數據運算平台」預算為新台幣469萬6111元、「自研自製高階儀器設備與服務平台」預算為新台幣45.5萬元、「園區智慧機器人創新自造基地計畫」預算為新台幣180萬5832萬元、「科學城低碳智慧環境基礎建置」預算為新台幣24.5萬元、「推動國際產學聯盟」預算為新台幣160萬元、「領袖學者助攻方案－沙克爾頓計畫」預算為新台幣44萬2165萬元，五大方案皆退場。

立委鄭正鈐也在質詢時提到，第二次的4200億前瞻特別計畫預算，只有編列年輕學者養成計畫，也就是「愛因斯坦」與「哥倫布學者計畫」的預算共新台幣14.4億元，「領袖學者助攻方案－沙克爾頓計畫」完全不見，相關公務預算是否都能被滿足？

科技部長吳政忠則回應，相關人才培運計畫已逐漸移到一般科技預算當中，科研人才培訓也從30歲放寬到60歲，科技部對此已做一個盤整，相關計畫都會延續執行，不會中斷。

(旺報 )