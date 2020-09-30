嘉南農田水利會將於10月1日改制為農委會農田水利署嘉南管理處，嘉南農田水利會長楊明風也於今日（30）屆齡退休。上午，不少人登門拜訪水利會，親自恭喜楊明風光榮退休，楊明風也期許，首任處長、同時也是現任水利會總幹事邱清義，能帶領水利會順利接軌，度過改制的過渡時期。

楊明風今日受訪時坦言，在水利會服務47年，心中相當不捨，如今進入新的里程碑，並非壞事，盼政府莫忘初衷，改善農民耕作環境，同時保障水利會員工工作權。

楊明風也稱許，現任水利會總幹事邱清義，從基層工作站站長做起，對嘉南農田水利會的業務駕輕就熟，相信邱清義未來接任處長後，能夠幫助水利會接軌，度過改制過渡期。

楊明風在嘉南農田水利會服務47年，從基層做起，曾任總工程師、總幹事到會長，對農業灌溉和水利建設貢獻良多。楊明風在任期內，曾力推烏山頭水庫新烏山嶺引水隧道工程，是嘉南大圳及烏山頭水庫開工百年來，最重大的水利建設工程，如今啟用通水，也象徵了「世紀工事，百年傳承。」

全台17個水利會將在10月1日走入歷史，改制為管理處的公務機關。據了解，農田水利署嘉南管理處首任處長，將由現任總幹事邱清義接任，副處長人選目前尚未明朗。

至於嘉南自救會日前向法院聲請定暫時狀態假處分，遭台北高等行政法院以「農田水利法尚未施行，無從提起本案訴訟」為由裁定駁回，彰化、雲林、嘉南農田水利會自救會29日再提起本案訴訟，同時聲請定暫時狀態假處分。

水利會,嘉南農田水利會

(中時 )