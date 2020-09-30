《證交所》會計師出具無法表示意見及淨值為負 東貝11月10日下市 12:332020/09/30 時報資訊 莊丙農 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 東貝(2499)上市有價證券停止買賣及併案列為變更交易方法且採行分盤集合競價交易方式，而該公司昨天補行公告並申報108年度財務報告，但簽證會計師出具無法表示意見查核報告且淨值為負數，核有證交所營業細則第50條第1項第5款及第50之1條第1項第9款規定情事，今天持續併案停止買賣，並將於今年11月10日終止上市。 (時報資訊) #東貝 #變更交易 #集合競價 #淨值 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 普悠瑪事故最終報告延遲 運安會：10月一定出爐 10:342020/09/30 生活 康友案簽證會計師 停簽二年 04:102020/09/30 財經要聞 葬花詞、打膠機與情書 09:002020/09/30 生活 史上最塞中秋車潮將現 國道聰明上路看這裡 10:452020/09/30 生活 預估單日2萬車次 蘇花改秋節必塞 04:102020/09/30 生活新聞 再建祝山 國寶蒸汽火車10月13日限定體驗 04:102020/09/30 地方新聞 《金融》查核康友財報3缺失 勤業眾信2會計師遭停業2年 07:442020/09/30 財經 把握中秋好天氣 連假後入秋最強冷空氣到 最凍時間曝光 08:102020/09/30 生活 《金融》金管會開鍘街口投信300萬 解除胡亦嘉董事職務 07:442020/09/30 財經 人行就系統重要銀行總損失吸收能力管理徵意見 11:422020/09/30 財經 財經熱門新聞 中芯遭川普制裁 陸1招反擊：弱爆了 - 財經 大突破！台積電3奈米首波爆棚 又被最大咖搶走 - 財經 台積電叛將新作遭美掐死 陸晶片業驚爆下一輪受災戶 - 財經 美大選辯論首戰 分析師神回：川普、拜登像KTV搶麥 - 財經 - 工商 還沒接到美禁令就怕 中芯傳大舉掃貨囤著等 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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