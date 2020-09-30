東貝(2499)上市有價證券停止買賣及併案列為變更交易方法且採行分盤集合競價交易方式，而該公司昨天補行公告並申報108年度財務報告，但簽證會計師出具無法表示意見查核報告且淨值為負數，核有證交所營業細則第50條第1項第5款及第50之1條第1項第9款規定情事，今天持續併案停止買賣，並將於今年11月10日終止上市。

(時報資訊)