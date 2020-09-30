靜宜大學「蓋夏圖書館」透過多元藏書、豐富館藏文物、舒適閱讀空間及創意策展，讓靜宜師生、校友及民眾在圖書館，創造更多記憶！（陳世宗攝）

靜宜大學「蓋夏圖書館」與「通識中心」為協助新生展開嶄新的大學生活，即日起至11月16日推出「種籽」開學迎新特展。校長唐傳義說，靜宜新生，象徵每顆種籽，在進入靜宜大家庭後，發芽、茁壯與蛻變；擁有飽滿能量後，勇敢追夢、圓夢！

「種籽」開學迎新特展結合精選圖書、特色影展、專題講座、闖關活動及種籽特展等。唐傳義表示，「種籽」也象徵人生充滿各種可能，勉勵學生自我探索，以獨特的差異及特質，找到自己的生命出口，成為具適應力與應變力的終身學習者。

靜宜大學「種籽」開學迎新特展，結合精選圖書、特色影展、專題講座、闖關活動及種籽特展等。（陳世宗攝）

靜宜大學帶領讀者深入認識種籽種類、生命力、植物資源的永續利用等，引導如何保護地球資源。（陳世宗攝）

在靜宜大學「蓋夏圖書館」與幸福相遇！館長陳明柔指出，透過多元藏書、豐富館藏文物、舒適閱讀空間及創意策展，讓靜宜師生、校友及民眾在圖書館，創造更多記憶。

通識中心主任吳仁彰表示，該中心長期開設相關課程，協助學生關心生命與環境生態議題。鼓勵大家透過展覽，深入體驗種籽的多樣貌及生命力，培養更正向、樂觀的人生態度。

值得一提的是，此次精選書展以「蟄伏」、「初菁」及「綻蕊」為三大主軸。「蟄伏」代表萌芽，也象徵新生的自我探索，展出了植物、心靈探索、覺察自我、情緒芳療等書籍；「初菁」表示成長迎風搖，在沃土耕籽，包括培養多元興趣、提升溝通技巧、團隊合作等書籍，還有象徵「綻蕊」開創璀璨未來的職涯規劃、跨領域及社會參與等圖書。

校方也以「種籽特展」，帶領讀者深入認識種籽種類、生命力、植物資源的永續利用等，引導如何保護地球資源。

(中時 )