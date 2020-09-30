櫃買中心今（30）日表示，為扶植社創企業發展，櫃買中心特與安侯建業聯合會計師事務所-安侯永續發展顧問公司合作，將於10月7日在櫃買中心11樓多功能資訊媒體區舉辦「創櫃板社創企業媒合會」，以期為櫃買扶植之社創企業、中大型企業或投資機構創造交流的機會。

社會創新是藉由科技或商業模式的創新應用來解決社會問題，創造社會價值。本次活動共有8家具社會影響力的社創企業參加募資簡報，簡報公司包括生態綠、森岳、元健大和、元皓能源及多扶等5家創櫃板社創企業，以及艾谷思、鳴醫、森思等3家社創企業，現場並設有洽談區直接洽談。

櫃買中心長期支持社會創新價值，並積極落實善盡企業社會責任之目標，自105年起舉辦媒合活動，協助新創企業獲得各界業務及資金的支援，讓優質的企業有機會加速發展。本次媒合會就是專門為社創企業、中大型企業或投資機構三方所搭建的橋樑，增加合作或投資契機，發揮互利共榮的群聚力量。

(工商 )