新光三越周年慶即將於明天10月1日登場，新光三越APP線上周年慶不僅同步開跑，且提前1小時讓消費者先行線上搶貨、線下取貨，即使秋節連假出遊、露營烤肉，隨時隨地一指搶購周年慶優惠品24小時不打烊！

新光三越首波周年慶包括台北南西店、桃園站前店、台中中港店、嘉義垂楊店、台南中山店、高雄三多店等六店將於10月1日開打，線上APP同步進行邁向第三年，在防疫期間、加上中秋四天連假，新光三越大力推薦APP線上周年慶，先下單再取貨，且可與實體百貨同享化妝品單筆滿2,000送200、全館單筆滿3,000送300，會員首七日獨享名品、大家電、法雅客、[i]Store單筆滿10,000送1,000的超強促銷回饋。

今年新光三越線上周年慶擴大打造五大主題專區，包括首度推出的超級品牌日，首波連續14天將號召16大重量級品牌馬拉松接力，還有讓民眾一次網羅獨賣、首賣、經典、天然植萃等化妝品的美妝專區，以及年度話題家電、超值箱購、潮流夯品等，今年新光三越將透過線上週年慶五大主題專區，讓民眾打開APP就彷如置身周年慶現場搶購戰利品，最重要是綁定skm pay才能快狠準搶購超級品牌日爆品。

(工商 )