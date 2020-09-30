全台第一間「好感生活」提案式概念店-MUJI無印良品「金典概念店」，今（30）日正式進駐金典綠園道商場，也是無印良品全台第54家分店！

MUJI無印良品表示，「金典概念店」跳脫以往的銷售模式，著重體驗服務與在地化商品開發，同時為因應居家生活逐漸受到顧客重視，「金典概念店」打造全台首間由「MUJI RENOVATION空間改造企劃」設計的居家生活空間，除使用獨家自日本進口的五金器具外，也將呈現如何運用可變性的收納。

營業面積達486坪，圍繞「連結、循環、好感生活」三大主軸發展的「金典概念店」，不僅是販售商品的場所，更是傳遞風土民情與交流情感的所在。

9/30起，為慶祝MUJI無印良品「金典概念店」開幕，9/30-10/11期間，單筆消費滿1,000元贈送100元商品抵用券1張；同期間，單筆消費滿1,500元再送『家』造型多功能杯墊1個。

台灣無印良品為滿足顧客期待並提供親臨實境的參觀體驗，特別在「金典概念店」規畫全台唯一的33坪空間，由「MUJI RENOVATION空間改造企劃」團隊設計，完整呈現MUJI無印良品的生活風格。在設計裝潢上，強調不受系統收納櫃的定位限制，可視家庭成員與生活習慣調整動線與家具位置，讓隔間自由改變，打造與家人一同成長的生活空間。

台灣無印良品表示，「MUJI RENOVATION空間改造企劃」也將加入一般門市皆無販售，由日本獨家進口的五金道具及建材板，邀請喜歡MUJI無印良品的消費者一同感受好感居家生活，也實踐對居家改造的多變性。

(工商 )