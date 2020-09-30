日本石垣市將釣魚台更名為「登野城尖閣」的決議將於10月1日正式開始實施，加上9月27日日方公務船在釣魚台海域衝撞我漁船，為抗議日方對我國領土釣魚台主權的侵犯，多個台灣民間保釣團體本規劃於今日下午在新北市出船，捍衛釣魚台主權，不料消息一出竟遭情治單位關切，只好臨時更改時間地點。

原本世界華人保釣聯盟、中華保釣協會、愛國同心會、商工統一促進會於昨天共同發出聲明，嚴厲譴責日本石垣市漠視我主權，任意將我領土釣魚台更名為登野城尖閣，並將於10月1日正式通過更名，實屬強盜行為，熟不可忍。

聲明進一步指出，日方又於9月27日下午在釣魚台海域用公務船衝撞我蘇澳籍漁船新凌波236號，嚴重影響我漁民生計，如此囂張跋扈行勁，令人憤慨，因此他們決定不再容忍、受辱，將於9月30日下午4點於新北市鼻頭角漁港集合，出船前往釣魚台誓死宣示主權，捍衛我領土及顏面。

然而30日上午保釣聯盟等組織再發聲明指出，民團原定計劃於9月30日下午4點前往鼻頭漁港集合出海捍衛釣魚台行動，因行動消息曝光，而遭諸多情治單位關切詢問，致使他們保衛領土的決心大受傷害，寸步難行…故不得不將原計劃，出海保衛釣魚台行動時間更改為9月30日下午5點在基隆市碧砂漁港堅決繼續執行行動，絕不因民進黨政府打壓而退縮。

(中時 )