【現場直播】氣象局最新說明

國家級警報狂響！12:37臺灣東部海域發生規模5.9地震，地震深度106.5公里，震央在宜蘭縣政府東偏北方39.4公里，各地最大震度為：新竹縣4級；臺北市、新北市、宜蘭縣、桃園市、苗栗縣、雲林縣、花蓮縣3級；基隆市、新竹市、臺中市、南投縣、彰化縣、嘉義縣、嘉義市、臺東縣2級；高雄市、臺南市1級。除了屏東外，幾乎全台有感，加上國家級警報大響，讓許多人超驚嚇、驚魂未定。

地震當下，網友紛紛在PTT發地震文，留言：「板橋超有感上下」、「松山一開始上下再來左右在10樓我都暈了」、「101大樓有感」、「台北頂樓搖到有點可怕」、「宜蘭市有感，車子都會晃動」、「還在晃，哭阿」、「太晃了，差點跳樓逃生」、「上下的耶，沒收到警報有夠邊緣」。

氣象局地震測報中心表示，今中午12時37分在台灣東部海域發生的規模5.9地震，是菲律賓海板塊向北的隱沒帶與歐亞板塊碰撞，屬於「隱沒帶地震」，雖然和台東昨天連10震都屬菲律賓板塊和歐亞板塊碰撞產生，但兩者是獨立地震。

地震中心說，隱沒帶地震深度從幾10公里到300公里都有，今天的深度106公里算深，且隱沒帶地震通常餘震不多，未來一周發生餘震機率相對要低，且規模不會像今天規模5.9這麼大。

國家級警報狂響！12：37東北地區發生中型有感地震。(翻攝自手機)

(中時新聞網)