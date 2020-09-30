主演過許多經典日劇的「微笑女神」竹內結子，本月27日驚爆死訊，再位於東京掃澀谷的豪華宅邸中輕生，雖被發現後緊急送醫，仍是無法挽回，享年40歲，而警方仍在調查她想不開的原因，如今爆出她的現任丈夫與大兒子狀況很差，導致警方難以追查竹內結子死因。

女星竹內結子本月27日凌晨被丈夫中林大樹發現於更衣室輕生，當下已無心跳，在救護車上就被宣告死亡，而她今年1月剛生下二寶、這個月1號才正式產後復出，人生是現在進行式，因此突然想不開，讓外界感到格外震驚與心痛。

竹內結子上一段婚姻結束後，在2009年因合作電影《染血將軍的凱旋》，跟小4歲的中林大樹結緣，兩人愛情長跑10年才結婚，連大兒子都支持媽媽再婚，這段婚姻備受祝福，而今年一月兩人迎接愛的結晶出生，本以為是幸福的開始，沒想到竟是竹內結子人生的終點。

據《日刊體育報》報導，目前竹內結子被安置在殯儀館，家人們陪在她身旁守靈，由於竹內結子沒留下遺書，因此無法斷定她是否如外傳因產後憂鬱而想不開，而過世前一刻，她還陪老公、大兒子吃晚餐，沒想到上樓回房照顧新生兒，竟然輕生，知情人士透露，中林大樹跟大兒子因此受到太大的打擊，遲遲無法回神，導致警方無法詢問詳細的經過，竹內結子尋死之謎因此卡關，據悉，家屬預計採取密葬儀式，但日期尚未確定。

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