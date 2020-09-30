中職二軍總冠軍戰首場發生衝突，味全龍總教練葉君璋不滿中信兄弟多次啟用重播輔助判決，在場上向主場度砸碼表，之後還有丟頭盔等情況，遭驅除出場。今日聯盟開會後，懲處葉君璋禁賽二場、罰款二萬元，味全龍也代葉總發聲明表示，對昨日的情緒行為深表歉意。

昨日8局上兄弟在已用光2次挑戰之後，總教練林威助認為判決相當接近，因此出面詢問，裁判決定使用7局後主動審視權，引發龍隊總教練葉君璋不滿，葉君璋向主審砸碼表，雖然最後砸在地上，不過還有言語汙辱，因此遭主審驅逐出場。

今日聯盟發出聲明，表示認定葉君璋總教練該行為嚴重侮辱裁判，實不可取，聯盟嚴厲譴責葉總教練之行為，並決議依據二軍競賽規程第36條第2項及第3項規定，予以葉君璋總教練禁賽二場、罰款二萬元之懲處，有關禁賽部分將於二軍總冠軍賽第二場起開始執行。

味全龍今日發布聲明如下：

味全龍隊希望給球迷最好的球賽，對此事件感到遺憾。然事發當下，中信兄弟已經用完重播輔助判決次數，林總教練上場詢問後，主審又啟動重播，因而引發味全龍葉總教練不滿。味全龍球團尊重對手行使權利，也支持葉總向主審尋求合理解釋；球團及葉總本人皆對此情緒行為深表歉意，也已經對此反省，尊重聯盟後續處理，爾後若有類似情況，會調整作法，避免過度激烈反應。

(中時 )