國王張立昂來了

不說不知道張立昂其實曾在2007年參加《超級星光大道》擔任大魔王。在正式出道之前做過各式各樣的工作，像在兒童樂園打工、擔任「春吶」演唱會擔任工作人員、搬飲料、婚攝、擺攤等等。

能唱又能演的張立昂，在2012年被柴智屏的電影公司發掘，出演《等一個人咖啡》之後，演出《1989一念間》備受關注，引起大量討論。從此獲得大量鐵粉的追隨，更獲得發行個人EP的機會。

今天DailyView網路溫度計就透過《KEYPO大數據關鍵引擎》調查了張立昂近五年最受討論的作品，真的每部都想看爆啊！

10 《同樂會》

角色：朱家豪

張立昂在LINE首部自製網路劇《同樂會》裡客串演出朱家豪一角。《同樂會》故事講述幾個年輕人在台北合租的故事，在這個工作壓力大、薪水少的年代，他們選擇住在一起。

而這個朱嘉豪呢～是女主角的前男友，之前一直想和女主角結婚，但求婚失敗被拒絕，後來因為家庭壓力而分手。

9 《致，第三者》

角色：張振倫

這是張立昂第一部電視劇，在劇中飾演追了謝沛恩七年的大學學弟，後來在安心亞和謝佳見離婚後成為了她的老闆，並對安心亞伸出援手，在劇中暖男的形象可是迷倒不少迷妹啊！

不過，張立昂在訪問中謙虛提到，在現實生活中他不敢稱自己為暖男，但只要朋友有需要他都會大力支持，像是搬家、幫忙寫作業等等。

8 《灼人秘密》

角色：傅東

入圍多項電影獎項的《灼人秘密》，張立昂在裡面飾演的是傅東。雖然他在電影裡是只有客串兩場戲，但導演要求他拋下既往偶像劇的演戲方式，並且一鏡到底的拍攝六天，使他演得非常過癮。

張立昂在訪問中也表示：「原本有點緊張，但拍完立刻演員魂爆發，還希望經紀公司幫他多接這類演出機會。」讓觀眾也很想快點看到他的新作品呢！

7 《有五個姊姊的我就註定要單身了》

角色：徐焦男（虛焦男）

由蘇三毛導演執導的《有五個姊姊的我就註定要單身了啊！》裡面客串一個邊緣人，常常被同學忽略、總是印象模糊的徐焦男，在電影中幾乎看不到他的臉，不是戴著面具就是被樹葉擋住，只能靠著肢體動作和聲音演出，非常有挑戰。

電影的主題曲《脫單會社》也是由他作詞作曲及演唱，歌聲非常有辨識度，讓網友也忍不住一刷再刷啊！

6 《等一個人咖啡》

角色：楊澤于

電影《等一個人咖啡》可以說是張立昂的第一部作品，他在裡面飾演「暖男天使」，是女主角愛慕的對象。每次女主角去咖啡店都會遇到這位「常客」，但其實祂是咖啡店已去世的老闆，也就是老闆娘的男朋友。

首次出演電影的他演技清新又討喜，當時電影上映後就造成非常高的詢問度，讓張立昂也自此打開了他的知名度。

5 《浮士德的微笑》

角色：趙以霆

張立昂在《浮士德的微笑》中飾演的是一個非常冷酷、只講重點的人，帶了一點無情的感覺，再加上在劇中處心積慮希望報仇的個性，讓人忍不住會想一直看下去啊！

而最吸睛的當然是洗澡的戲碼啦，簡直是大放福利啊，粉絲都說「會看浮士德的微笑第一當然就是因為張立昂，那一笑真的是勾走我的心啊」。

4 《網紅的瘋狂世界》

角色：ROY

張立昂雖然在《網紅的瘋狂世界》只是客串三集，但還是擁有蠻高的討論度，一出場就要與女主角安全之吻，讓許多少女都不禁驚呼啦（還好最後沒有）！

他飾演溫柔又細心的「五股張立昂」，是小樂的情敵，兩大帥哥同場較勁讓收視創下新高。有趣的是，張立昂也透露他其實也想當網紅，這樣就可以幫自己打歌啦～

3 《1989一念間》

角色：陳澈

說到張立昂，就不得不提這部經典的代表作《1989一念間》！劇中男主角因在家中跟家人爭吵，離開家後發生車禍，回到了自己出生的那年（1989年）。

穿越梗與復古梗的融合，成為當時最有話題的偶像劇，本劇不僅讓張立昂、邵雨薇「澈真CP」爆紅，也讓他們在戲外成為了情侶。

2 《三明治女孩的逆襲》

角色：駱承凱

《三明治女孩的逆襲》是一個關於在職場上夾縫中求生存的三明治女孩的故事，而張立昂理所當然就是劇中的執行長，他在女員工心中就是一個移動費洛蒙，下屬就認為他是冷血的上司。實際上其實他是一個溫暖貼心的執行長。

張立昂曾經在劇中說過：「以後你就會知道，其實沒那麼糟，再怎麼樣天也不會塌下來， 就算塌下來，也會有人頂著。」，當時真的圈粉了不少電視機前的觀眾呢！

1 《浪漫輸給你》

角色：賀天行／司徒傲然

最近大家的週日晚上是不是都守在電視機前呢？近年兩岸三地都非常流行穿越劇，而《浪漫輸給你》這次穿越到小說的題材，更是吸引了許多粉絲，看著角色在現實與言情小說的穿越場面大呼過癮。

張立昂在劇裡飾演總裁，演出了兩種模樣，相當厲害，和女主角的親密互動也相當到位～讓電視機前的觀眾整個羞紅雙頰啊！連在Dcard上的網友都說：「有把兩個角色的不同感演出來」、「感覺很好看，我要入坑了哈哈～btw張立昂真的帥！」

【網路溫度計調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫】

分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2017年09月17日至2020年09月15日，共三年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『張立昂作品』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎」

(中時新聞網)